2019-09-22T13:26:02+03:00
Происшествия

Засыпали овраг - устроили пожар: В Казани пожарные тушили возгорание в 300 квадратов

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Пожар бушевал на площади 300 "квадратов"Пожар бушевал на площади 300 "квадратов"Фото: Из материалов пресс-службы
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В воскресенье, 22 сентября, в 9.39 по телефону "112" пришло сообщение о том, что в Московском районе столицы Татарстана загорелся строительный мусор в овраге на улице Химической. Выяснилось, что при рекультивации оврага методом засыпания строительным мусором при помощи тяжёлой техники предприятием «Промышленная компания «Возрождение» произошло возгорание.

- В 11.02 пожар на площади 300 квадратных метров был локализован, - сообщили в МЧС Татарстана. - В 11.18 ликвидация открытого горения.

На место пожара вызвали сотрудников минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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