В Чебоксарах насмерть разбились байкер и его пассажирка

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-22T11:29:24+03:00

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В субботу, 21 сентября, в 17.25 на Московской набережной в столице Чувашии группа мотоциклистов устроила "покатушки" возле яхт-клуба. Собравшиеся байкеры и их группы поддержки были с детьми, снимали происходящее на камеры телефонов. Успели запечатлеть, как мотоциклист на красной "Сузуки" сажает в качестве пассажира молодую девушки с длинными волосами. Миг - и папа уносится вдаль по набережной красной молнией. Пока другие мотоциклисты "жгут" резину, между собравшимися бегает мальчик, которого родители то и дело отзывают от собравшихся. Но именно он замечает, что пара на красном мотоцикле возвращается.

Байкер сначала зацепил одну из зрительниц, а затем упал вместе со своей пассажиркой. Зрительница отделалась ушибами, а пассажирка мотоцикла и сам молодой человек скончались на месте происшествия от полученных травм.

В Чебоксарах разбились байкер и его пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU