Житель Чебоксар, став обладателем криптовалюты на интернет-бирже, лишился 3 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-21T16:38:42+03:00

Мужчина заработал в интернете 5 миллионов рублей, но так и не смог их обналичить. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вывести заработанные средства «в абсолютно любое время и без каких бы то ни было ограничений» у мужчины не получилось

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В полицию Чебоксар обратился 39-летний местный житель. Он заявил, что стал жертвой обмана. Так, по словам мужчины, на его мобильный телефон неизвестный и предложил заработать на популярной интернет-бирже. Чебоксарец не сразу согласился. Сначала он поискал в Сети информацию о данной виртуальной платформе, но наткнулся лишь на хвалебные отзывы.

Сначала мужчина внес 30 тысяч рублей за регистрацию на интернет-бирже. Далее его средства для операций использовал брокер, с которым чебоксарец общался лишь через интернет. Ему постоянно предлагали увеличивать сумму вложений.

За месяц мужчина положил на виртуальный кошелек более миллиона рублей. После брокер уговорил его перевести их в криптовалюту. Когда их курс вырос и стал равен почти 5 миллионам рублей, чебоксарец решил снять деньги.

Но сделать это, как указано на сайте интернет-бирже, «в абсолютно любое время и без каких бы то ни было ограничений» у мужчины не получилось.

Сначала с него стрясли 30% налога, который якобы полагается заплатить в стране, где зарегистрирована фирма. А после потребовали оплатить еще и страховку. В итоге мужчина перечислил на различные счета дополнительно 1,5 миллиона рублей. В итоге он не заработал, а потерял более 3 миллионов рублей.

- В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU