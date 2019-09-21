2019-09-21T16:38:42+03:00
Происшествия

Житель Чебоксар, став обладателем криптовалюты на интернет-бирже, лишился 3 миллионов рублей

Вывести заработанные средства «в абсолютно любое время и без каких бы то ни было ограничений» у мужчины не получилось
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчина заработал в интернете 5 миллионов рублей, но так и не смог их обналичить.Мужчина заработал в интернете 5 миллионов рублей, но так и не смог их обналичить.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В полицию Чебоксар обратился 39-летний местный житель. Он заявил, что стал жертвой обмана. Так, по словам мужчины, на его мобильный телефон неизвестный и предложил заработать на популярной интернет-бирже. Чебоксарец не сразу согласился. Сначала он поискал в Сети информацию о данной виртуальной платформе, но наткнулся лишь на хвалебные отзывы.

Сначала мужчина внес 30 тысяч рублей за регистрацию на интернет-бирже. Далее его средства для операций использовал брокер, с которым чебоксарец общался лишь через интернет. Ему постоянно предлагали увеличивать сумму вложений.

За месяц мужчина положил на виртуальный кошелек более миллиона рублей. После брокер уговорил его перевести их в криптовалюту. Когда их курс вырос и стал равен почти 5 миллионам рублей, чебоксарец решил снять деньги.

Но сделать это, как указано на сайте интернет-бирже, «в абсолютно любое время и без каких бы то ни было ограничений» у мужчины не получилось.

Сначала с него стрясли 30% налога, который якобы полагается заплатить в стране, где зарегистрирована фирма. А после потребовали оплатить еще и страховку. В итоге мужчина перечислил на различные счета дополнительно 1,5 миллиона рублей. В итоге он не заработал, а потерял более 3 миллионов рублей.

- В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Урожай-2019: в Татарстане собрали 4,2 миллиона тонн зерна
В Татарстане двое мужчин распылили в машину с водителем огнетушитель и разбили стекло лопатой
В Казани в сгоревшем сарае нашли тело неизвестного мужчины
В Казани появился первый в городе «умный» столб, который раздает Wi-Fi
С начала 2019 года в Татарстане построено более 1,7 миллиона квадратных метров жилья
Жительница Марий Эл «проиграла» на бирже все свои сбережения
Казанский марафон-2020: началась регистрация участников
На депутата Чебоксар Виктора Шмакова завели новые уголовные дела
В эту субботу казанцев приглашают на акцию по очистке от мусора зеленой зоны на улице Кутузова
Минсвязи Татарстана решили переименовать
ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»
У Московского района Казани новый прокурор
В Казани на сутки полностью перекроют улицу Островского
25 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с посланием к Госсовету республики
Самые мощные и высокотехнологичные смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также новый iPhone 11 с системой двух камер поступили в продажу в магазинах Билайн
В Госсовете Татарстана определились с тем, кто возглавит парламентские комитеты
В Казани выявлен должник-миллионер по соципотеке
В четырех районах Казани на два дня отключат воду
Главбуха Россельхознадзора Татарстана задержали по подозрению в превышении должностных полномочий
Депутат Госсовета Татарстана приостановил свое членство в ЛДПР из-за высказывания Жириновского
В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве таксиста
Одиночный пикет у правительства Татарстана: в Казани общежитие признали нежилым вместе с людьми
Жителя Чебоксар задержали по подозрению в жестоком убийстве своей матери
К понедельнику в Татарстане температура воздуха днем может опуститься до +4