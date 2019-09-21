2019-09-21T14:05:59+03:00
Происшествия

В Татарстане двое мужчин распылили в машину с водителем огнетушитель и разбили стекло лопатой

Хулиганов удалось задержать по «горячим следам»
Олег ЛУГОВОЙ
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В отношении дорожных дебоширов возбуждено уголовное дело.В отношении дорожных дебоширов возбуждено уголовное дело.Фото: Виктория МИНАЕВА
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62-летний житель села Семекеево Тукаевского района обратился в полицию. По словам мужчины, он стал жертвой неизвестных хулиганов.

Днем на 25 километре дороги «Набережные Челны – Сарманово» татарстанец сидел в своем автомобиле «ВАЗ-21099», когда к нему подбежали двое мужчин. Один из них открыл водительскую дверь распылил в салон огнетушитель. В это время второй саперной лопатой разбил лобовой стекло машины.

После этого мужчины сели в свой автомобиль и скрылись. Потерпевший передал полицейским их приметы и данные об их машине. В итоге дорожных дебоширов удалось задержать по «горячим следам». Ими оказались 30-ти и 36-летние жители Елабуги.

- В автомобиле задержанных полицейские обнаружили орудия преступления – огнетушитель и саперную лопату. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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