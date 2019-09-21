Урожай-2019: в Татарстане собрали 4,2 миллиона тонн зерна
21 сентября на республиканском совещании и.о. главы Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров привел данные по урожаю-2019.
Как он доложил, в республике с 1,4 миллиона гектаров посевных площадей было собрано 4,2 миллиона тонн зерна.
Наилучшие валовые показатели были зафиксированы в Тукаевском, Арском, Актанышском и Мензелинском районах.
В то же время из-за холодного лета затягиваются сроки уборки рапса. Кроме того, в Татарстане продолжают собирать и сахарную свеклу. Ее переработкой занимаются три завода, которые уже выпустили 38 тысяч тонн сахарного песка.
Под урожай-2020 в республике было засеяно 495 тысяч гектаров озимых культур.
ИСТОЧНИК KP.RU
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