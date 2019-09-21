С начала 2019 года в Татарстане построено более 1,7 миллиона квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-21T12:13:08+03:00

По инвестпрограмме Госжилфонда Татарстана до начала 2020-го в эксплуатацию должно быть введено 165 домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В эту субботу на республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что с начала 2019 года в регионе построено и введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Это 70,5% от намеченного плана.

Так, по инвестпрограмме Госжилфонда Татарстана до начала 2020-го в эксплуатацию должно быть введено 165 домов на 7 838 квартир общей площадью 438,3 тысяч квадратных метров.

По словам Файзуллина, на 20 сентября застройщики отчитались по 77 домам на 2 886 квартир. Еще 37 находятся в высокой степени готовности, в средней степени – 33 объекта, в низкой – 18 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU