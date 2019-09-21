С начала 2019 года в Татарстане построено более 1,7 миллиона квадратных метров жилья
В эту субботу на республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что с начала 2019 года в регионе построено и введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Это 70,5% от намеченного плана.
Так, по инвестпрограмме Госжилфонда Татарстана до начала 2020-го в эксплуатацию должно быть введено 165 домов на 7 838 квартир общей площадью 438,3 тысяч квадратных метров.
По словам Файзуллина, на 20 сентября застройщики отчитались по 77 домам на 2 886 квартир. Еще 37 находятся в высокой степени готовности, в средней степени – 33 объекта, в низкой – 18 домов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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