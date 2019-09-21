2019-09-21T12:13:08+03:00
Экономика

С начала 2019 года в Татарстане построено более 1,7 миллиона квадратных метров жилья

Это 70,5% от намеченного плана
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
По инвестпрограмме Госжилфонда Татарстана до начала 2020-го в эксплуатацию должно быть введено 165 домов.По инвестпрограмме Госжилфонда Татарстана до начала 2020-го в эксплуатацию должно быть введено 165 домов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В эту субботу на республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что с начала 2019 года в регионе построено и введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Это 70,5% от намеченного плана.

Так, по инвестпрограмме Госжилфонда Татарстана до начала 2020-го в эксплуатацию должно быть введено 165 домов на 7 838 квартир общей площадью 438,3 тысяч квадратных метров.

По словам Файзуллина, на 20 сентября застройщики отчитались по 77 домам на 2 886 квартир. Еще 37 находятся в высокой степени готовности, в средней степени – 33 объекта, в низкой – 18 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани в сгоревшем сарае нашли тело неизвестного мужчины
В Казани появился первый в городе «умный» столб, который раздает Wi-Fi
Жительница Марий Эл «проиграла» на бирже все свои сбережения
Казанский марафон-2020: началась регистрация участников
На депутата Чебоксар Виктора Шмакова завели новые уголовные дела
В эту субботу казанцев приглашают на акцию по очистке от мусора зеленой зоны на улице Кутузова
Минсвязи Татарстана решили переименовать
ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»
У Московского района Казани новый прокурор
В Казани на сутки полностью перекроют улицу Островского
25 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с посланием к Госсовету республики
Самые мощные и высокотехнологичные смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также новый iPhone 11 с системой двух камер поступили в продажу в магазинах Билайн
В Госсовете Татарстана определились с тем, кто возглавит парламентские комитеты
В Казани выявлен должник-миллионер по соципотеке
В четырех районах Казани на два дня отключат воду
Главбуха Россельхознадзора Татарстана задержали по подозрению в превышении должностных полномочий
Депутат Госсовета Татарстана приостановил свое членство в ЛДПР из-за высказывания Жириновского
В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве таксиста
Одиночный пикет у правительства Татарстана: в Казани общежитие признали нежилым вместе с людьми
Жителя Чебоксар задержали по подозрению в жестоком убийстве своей матери
К понедельнику в Татарстане температура воздуха днем может опуститься до +4