2019-09-21T09:51:09+03:00
Происшествия

На депутата Чебоксар Виктора Шмакова завели новые уголовные дела

До этого момента его подозревали только в мошенничестве
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что он заставлял "кочевать" землю до тех пор, пока не смог незаконно обогатиться за счет нее.Утверждается, что он заставлял "кочевать" землю до тех пор, пока не смог незаконно обогатиться за счет нее.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Подозреваемый в мошенничестве с продажей квартиры в недостроенном доме, депутат Чебоксарского городского собрания Виктор Шмаков стал фигурантом еще двух уголовных дел. В этот раз речь идет о злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

По версии следствия, в 2016 году Шмаков, являясь учредителем

По версии следствия, в январе 2016 года в городе Чебоксары Шмаков, являясь учредителем и директором стройфирмы «Победа», заключил фиктивный договор по продаже и вывел из собственности своей фирмы земельный участок. Последний депутат передал другой подконтрольной ему компании.

При этом оплата за эту землю провели как якобы погашение задолженности на 33,5 миллиона рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой.

Также в 2016 году Шмаков разделил тот самый участок на два и снова продал очередной подконтрольной ему фирме. Последнюю, к слову, номинально возглавляла его родственница.

Именно через нее депутат в марте 2018 года заключил от имени фирмы договор на продажу большей части «кочующей» земли площадью более 7 тысяч квадратных метров за более чем 57,5 миллиона рублей. Эти деньги депутат в итоге и положил себе в карман.

- Сейчас все уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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