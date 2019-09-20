2019-09-20T17:34:28+03:00
Политика

25 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с посланием к Госсовету республики

Он выступит перед депутатами шестого созыва в ГБКЗ им. Сайдашева
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту пятницу на первом заседании Госсовета Татарстана шестого созыва было объявлено, что президент республики Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к местным депутатам 25 сентября. Это произойдет в ГБКЗ им. Сайдашева.

В этот же день состоится очередное заседание татарстанского парламента. В повестке у народных избранников обсуждение 22 вопросов.

В числе которых согласование кандидатуры Марата Зяббарова на пост главы Минсельхоза Татарстана, рассмотрение законопроекта об эвакуаторах, установление прожиточного минимума для пенсионеров и учреждение медали в честь 100-летнего юбилея со дня основания ТАССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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