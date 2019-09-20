В Казани выявлен должник-миллионер по соципотеке
Семью уже хотели выселить, но деньги вдруг нашлись
Фото: Алина НИЗАМОВА
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У одной из семей Казани образовался долг в 3,3 миллиона рублей по соципотеке.
Он появился не сразу. Участники программы не вносили ежемесячные платежи, начиная с 2009 года. В итоге уже в 2014-ом суд постановил взыскать деньги. Но должник-миллионер не спешил исполнять это решение, сообщает Госжилфонд Татарстана.
Когда же семье с долгом в 3,3 миллиона рублей направили уведомление о расторжении договора соципотеки и выселении из предоставленной по этой программе квартиры, то деньги внезапно нашлись. Теперь семья не рискуют остаться на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU