В Казани выявлен должник-миллионер по соципотеке

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-20T16:22:11+03:00

Семью уже хотели выселить, но деньги вдруг нашлись

Изменить размер текста: A A

У одной из семей Казани образовался долг в 3,3 миллиона рублей по соципотеке.

Он появился не сразу. Участники программы не вносили ежемесячные платежи, начиная с 2009 года. В итоге уже в 2014-ом суд постановил взыскать деньги. Но должник-миллионер не спешил исполнять это решение, сообщает Госжилфонд Татарстана.

Когда же семье с долгом в 3,3 миллиона рублей направили уведомление о расторжении договора соципотеки и выселении из предоставленной по этой программе квартиры, то деньги внезапно нашлись. Теперь семья не рискуют остаться на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU