2019-09-20T16:22:11+03:00
Общество

В Казани выявлен должник-миллионер по соципотеке

Семью уже хотели выселить, но деньги вдруг нашлись
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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У одной из семей Казани образовался долг в 3,3 миллиона рублей по соципотеке.

Он появился не сразу. Участники программы не вносили ежемесячные платежи, начиная с 2009 года. В итоге уже в 2014-ом суд постановил взыскать деньги. Но должник-миллионер не спешил исполнять это решение, сообщает Госжилфонд Татарстана.

Когда же семье с долгом в 3,3 миллиона рублей направили уведомление о расторжении договора соципотеки и выселении из предоставленной по этой программе квартиры, то деньги внезапно нашлись. Теперь семья не рискуют остаться на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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