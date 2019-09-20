2019-09-20T17:06:08+03:00
Общество

Самые мощные и высокотехнологичные смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также новый iPhone 11 с системой двух камер поступили в продажу в магазинах Билайн

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Билайн представляет последние новинки Apple, включая смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max из новой профессиональной линейки iPhone Pro, а также модель iPhone 11 с двойной камерой в магазинах и интернет-магазине по всей России.

Модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены новой системой трех камер, обеспечивающей профессиональное качество съемки благодаря Ультраширокоугольному, Широкоугольному и Теле-объективам. В результате более чем значительно улучшено качество фотосъемки в низком освещении за счет «Ночного режима» и достигнуто наивысшее качество видеосъемки на смартфоне. Разработанный Apple мощный процессор A13 Bionic отвечает за максимальную, не имеющую аналогов производительность, позволяющую справляться с любыми задачами, одновременно обеспечивая беспрецедентное увеличение времени работы батареи. Так, на одной зарядке iPhone 11 Pro способен проработать до четырех часов в сутки дольше, чем iPhone Xs, а iPhone 11 Pro Max – до пяти часов дольше, чем iPhone Xs Max.

Новый дисплей Super Retina XDR у iPhone 11 Pro имеет диагональ 5,8 дюймов, а у iPhone 11 Pro Max – 6,5 дюймов. Это самый яркий и высокотехнологичный дисплей среди смартфонов iPhone. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max выходят в четырех эффектных вариантах корпуса, включая невероятный новый оттенок – темно-зеленый Midnight Green.

iPhone 11 начинен новыми мощными и инновационными опциями, которые бесшовно интегрируются с операционной системой iOS 13, обеспечивая непревзойденный пользовательский опыт. Так, в модели iPhone 11 впервые представлена мощная система двух камер с абсолютно новыми Ультраширокоугольным и Широкоугольным объективами, которая дает самое высокое качество видеоизображения какое только может предложить смартфон. «Ночной режим» позволяет значительно улучшить качество видеосъемки в условиях низкой освещенности, а «Портретный режим» – делать великолепные фотографии людей, животных, предметов и т.д.

iPhone 11 работает на процессоре A13 Bionic и поэтому справляется с самыми сложными задачами, не требуя подзарядки в течение дня. Смартфон разработан для использования в любых погодных условиях благодаря усовершенствованной влагозащите и самому прочному стеклу, используемому до сих пор на смартфонах.

iPhone 11 выходит в шести новых потрясающих цветах корпуса: фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и фирменном красном (Product RED).

Для поклонников Apple в магазинах и интернет-магазине Билайн действует специальное предложение – возможность обменять устаревший смартфон в рамках Trade-in на новый iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max от 99 рублей в месяц в кредит сроком на 2 года в зависимости от выбранной модели.

Более подробная информация о стоимости устройств и предложении Trade-in доступна на сайте. Подробнее о продукции Apple.

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