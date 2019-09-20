В Госсовете Татарстана определились с тем, кто возглавит парламентские комитеты

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-20T16:45:06+03:00

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В эту пятницу на первом заседании Госсовета Татарстана шестого созыва из числа депутатов выбрали председателей профильных комитетов. Всего их восемь.

Итак, комитет по государственному строительству и местному самоуправлению возглавил Альберт Хабибуллин; комитет по бюджету, налогам и финансам - Леонид Якунин; комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин; комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию – экс-глава Зеленодольского района Александр Тыгин; комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике - Азат Хамаев; комитет по законности и правопорядку - Шакир Ягудин; комитет по социальной политике - Светлана Захарова Михайловна; комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам - Айрат Зарипов.

ИСТОЧНИК KP.RU