Депутат Госсовета Татарстана приостановил свое членство в ЛДПР из-за высказывания Жириновского

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-20T15:21:14+03:00

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В эту пятницу 20 сентября на первом заседании Госсовета Татарстана шестого созыва депутат Эдуард Шарафиев, избранный от ЛДПР, заявил, что приостанавливает свое членство в партии из-за высказывания Владимира Жириновского о республике. По его словам, он уже подал соответствующее заявление и ждет решения.

– Для меня лично и судя по обращениям избирателей, стало большой неожиданностью высказывание Владимира Жириновского о нашей республике, о том, что Татарстан якобы завален деньгами, данное высказывание показало, что в партии не все слышат голос с земли, – сказал Эдуард Шарафиев.

Отметим, что высказывания о Татарстане Жириновский позволил себе на первом пленарном заседании, которым Госдума открыла осеннюю сессию.

– Завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! – заявил он. – Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим! Вы же русский парламент, а раздаете национальным регионам больше. И налогов берете с них — меньше. Живите, расцветайте, стройте больше мечетей.

Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил политика соблюдать корректность и не делить людей по национальности и вероисповеданию. Также резкие высказывания Жириновского раскритиковал и спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

ИСТОЧНИК KP.RU