2019-09-20T15:46:28+03:00
Происшествия

Главбуха Россельхознадзора Татарстана задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

Эрика Ахметова задерживали сотрудники ФСБ республики
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Провел ночь в СИЗО главный бухгалтер Россельхознадзора республики Эрик Ахметов. Мужчину задержали сотрудники ФСБ республики по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с января 2017 года по февраль 2019 года чиновник Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Татарстана получал часть премий, которые были начислены начальникам отделов ведомства и их замам. Полученные суммы он тратил по своему усмотрению.

По предварительным данным, в уголовном деле фигурирует сумма почти в 1 миллион рублей - 950 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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