Главбуха Россельхознадзора Татарстана задержали по подозрению в превышении должностных полномочий
Провел ночь в СИЗО главный бухгалтер Россельхознадзора республики Эрик Ахметов. Мужчину задержали сотрудники ФСБ республики по подозрению в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с января 2017 года по февраль 2019 года чиновник Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Татарстана получал часть премий, которые были начислены начальникам отделов ведомства и их замам. Полученные суммы он тратил по своему усмотрению.
По предварительным данным, в уголовном деле фигурирует сумма почти в 1 миллион рублей - 950 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»