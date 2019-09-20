Жителя Набережных Челнов задержали по подозрению в поджоге машин
В ночь на 19 сентября во дворе одного из домов Набережных Челнов внезапно вспыхнули два припаркованных автомобиля марок «Форд» и «Вортекс». Они выгорели полностью. Также от пламени пострадали стоящие рядом машины - «Тойота», «Лада Гранта» и «Хундай». Они частично обгорели. Имелись все признаки поджога.
По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».
Изучив записи камер наружного видеонаблюдения, установленных поблизости с местом происшествия, а также опросив возможных свидетелей и очевидцев правоохранители вышли на след предполагаемого поджигателя.
По подозрению в этом был задержан местный ранее уже судимый 34-летний безработный.
- В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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