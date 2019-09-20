2019-09-20T13:33:54+03:00
Происшествия

Жителя Набережных Челнов задержали по подозрению в поджоге машин

От огня пострадали пять автомобилей
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина нигде не работает и уже был ранее судим.Мужчина нигде не работает и уже был ранее судим.Фото: Максим ЛЮКОВ
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В ночь на 19 сентября во дворе одного из домов Набережных Челнов внезапно вспыхнули два припаркованных автомобиля марок «Форд» и «Вортекс». Они выгорели полностью. Также от пламени пострадали стоящие рядом машины - «Тойота», «Лада Гранта» и «Хундай». Они частично обгорели. Имелись все признаки поджога.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».

Изучив записи камер наружного видеонаблюдения, установленных поблизости с местом происшествия, а также опросив возможных свидетелей и очевидцев правоохранители вышли на след предполагаемого поджигателя.

По подозрению в этом был задержан местный ранее уже судимый 34-летний безработный.

- В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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