В Казани во время пожара спасли мужчину

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-20T12:10:03+03:00

Его вывели из задымленной квартиры при помощи специальной маски и тут же увезли в больницу

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Пожар в трехкомнатной квартире 16-этажного дома №11 на улице Академика Лаврентьева в Казани произошел в пятницу, 20 сентября, в 4.15. Спасателей вызвал 45-летний хозяин квартиры, когда комнату, где он находился, заволокло едким дымом. Он попытался потушить огонь сам, но не смог.

Приехавшие пожарные при помощи маски спасаемого вывели мужчину на улицу. Он был тут же доставлен в БСМП с ожогами рук и ног 2-3 степени и с отравлением продуктами горения.

- Горели мебель и вещи в квартире на восьмом этаже, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU