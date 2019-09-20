С 27 октября авиарейсов из Чебоксар в Санкт-Петербруг станет больше
Самолеты в северную столицу будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам
Вылет из Чебоксар будет осуществляться в 15.35, а вылет из Питера (аэропорт Пулково) - в 12.55Фото: Анастасия НОВИКОВА
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Стало известно, что с 27 октября у жителей Чебоксар появится возможность чаще летать в Санкт-Петербург. Туда из столицы Чувашии самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, сообщает пресс-служба местного аэропорта.
Вылет из Чебоксар будет осуществляться в 15.35, а вылет из Питера (аэропорт Пулково) - в 12.55. Время в полете займет чуть больше двух часов.
Отметим, что сейчас в Питер из Чебоксар можно летать дважды в неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU