2019-09-20T09:21:16+03:00
Общество

С 27 октября авиарейсов из Чебоксар в Санкт-Петербруг станет больше

Самолеты в северную столицу будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам
Алина ГАБДУЛИНА
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Вылет из Чебоксар будет осуществляться в 15.35, а вылет из Питера (аэропорт Пулково) - в 12.55Вылет из Чебоксар будет осуществляться в 15.35, а вылет из Питера (аэропорт Пулково) - в 12.55Фото: Анастасия НОВИКОВА
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Стало известно, что с 27 октября у жителей Чебоксар появится возможность чаще летать в Санкт-Петербург. Туда из столицы Чувашии самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, сообщает пресс-служба местного аэропорта.

Вылет из Чебоксар будет осуществляться в 15.35, а вылет из Питера (аэропорт Пулково) - в 12.55. Время в полете займет чуть больше двух часов.

Отметим, что сейчас в Питер из Чебоксар можно летать дважды в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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