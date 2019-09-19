В Татарстане установили размер платы за детский сад на 2020 год

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-19T18:59:54+03:00

Сумма будет зависеть от количество детей в семье, часы работы дошкольного учреждения и возраст самого воспитанника [таблица]

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Кабинет министров Татарстана установил размер платы за посещение детского сада на 2020 год. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации республики.

Плата будет зависеть от количества детей в семье, часы работы детсада и возраст самого воспитанника. Минимальная стоимость посещения дошкольного учреждения в будущем году составит 295 рублей. Она будет доступна для ребенка старше трех лет из многодетной семьи в детсаду, работающем 3 часа в день.

Максимальная же стоимость составит 3 027 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU