Правительство Татарстане отправило в Минэкономразвития РФ заявку на создание новой ОЭЗ «АлмА»
Глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил заявку на создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) «АлмА». Теперь она направлена в Минэкономразвития РФ для рассмотрения.
Известно, что эта ОЭЗ может появится на территориях Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов республики. В нее планируется привлечь не менее 17 резидентов. С восемью из них соглашения уже подписаны.
- К строительству объектов инженерной, транспортной, инновационной и социальной инфраструктуры планируют приступить во втором квартале 2020 года, - сообщает пресс-служба министерства экономики Татарстана.
Согласно прогнозным показателям, к 2025 году объем инвестиций в «АлмА» достигнет 67,9 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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