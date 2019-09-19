Правительство Татарстане отправило в Минэкономразвития РФ заявку на создание новой ОЭЗ «АлмА»

СЕГОДНЯ 19:35 2019-09-19T19:35:23+03:00

Эта особая экономическая зона может появится на территориях Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов республики

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Глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил заявку на создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) «АлмА». Теперь она направлена в Минэкономразвития РФ для рассмотрения.

Известно, что эта ОЭЗ может появится на территориях Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов республики. В нее планируется привлечь не менее 17 резидентов. С восемью из них соглашения уже подписаны.

- К строительству объектов инженерной, транспортной, инновационной и социальной инфраструктуры планируют приступить во втором квартале 2020 года, - сообщает пресс-служба министерства экономики Татарстана.

Согласно прогнозным показателям, к 2025 году объем инвестиций в «АлмА» достигнет 67,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU