21 сентября в Йошкар-Оле состоится первая осенняя сельхозярмарка-2019

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-20T08:12:32+03:00

На ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, молочную продукцию, хлеб, мед, саженцы и сладости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Площадка будет работать на территории Царевококшайского Кремля с 9.00 до 15.00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 21 сентября, в Йошкар-Оле состоится первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка 2019 года. Она пройдет на территории Царевококшайского Кремля. На ней можно будет приобрести овощи, фрукты, молочную продукцию, хлеб, мед, саженцы и сладости.

Кроме того, на ярмарке выступят творческие коллективы Горномарийского района. Площадка будет работать с 9.00 до 15.00.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU