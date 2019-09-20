21 сентября в Йошкар-Оле состоится первая осенняя сельхозярмарка-2019
Площадка будет работать на территории Царевококшайского Кремля с 9.00 до 15.00
На ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, молочную продукцию, хлеб, мед, саженцы и сладостиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 21 сентября, в Йошкар-Оле состоится первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка 2019 года. Она пройдет на территории Царевококшайского Кремля. На ней можно будет приобрести овощи, фрукты, молочную продукцию, хлеб, мед, саженцы и сладости.
Кроме того, на ярмарке выступят творческие коллективы Горномарийского района. Площадка будет работать с 9.00 до 15.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU