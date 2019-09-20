2019-09-20T08:12:32+03:00
Общество

21 сентября в Йошкар-Оле состоится первая осенняя сельхозярмарка-2019

Площадка будет работать на территории Царевококшайского Кремля с 9.00 до 15.00
Алина ГАБДУЛИНА
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На ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, молочную продукцию, хлеб, мед, саженцы и сладостиНа ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, молочную продукцию, хлеб, мед, саженцы и сладостиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 21 сентября, в Йошкар-Оле состоится первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка 2019 года. Она пройдет на территории Царевококшайского Кремля. На ней можно будет приобрести овощи, фрукты, молочную продукцию, хлеб, мед, саженцы и сладости.

Кроме того, на ярмарке выступят творческие коллективы Горномарийского района. Площадка будет работать с 9.00 до 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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