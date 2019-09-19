В Татарстане полицейские поймали наркомана-«рыболова»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-19T17:44:16+03:00

Мужчина утверждал, что найденные у него марихуана нужна ему исключительно для прикорма рыбы

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В селе Кулегаш Агрызского района Татарстана полицейские вышли на 49-летнего местного жителя. У него дома они обнаружили и изъяли 69,9 граммов марихуаны и 41,27 граммов конопли. Мужчина задержали. Он же клялся, что найденные наркотики он собирался использовать исключительно для прикормки рыбы, которую хотел поймать.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU