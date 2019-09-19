Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов перед игрой с «Зенитом»: Мы исправляем недочеты, чтобы выигрывать

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-19T18:08:14+03:00

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На открытой тренировке перед игрой с петербургским «Зенитом» тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как команда готовится к игре.

– У нас определенный процесс. Мы разбираем свои тренировки, информацию по «Зениту». В таком контексте мы ставим работу. Исходя из их финансовых условий и тех турниров, где они играют, команда обладает очень хорошим составом, хорошими набором исполнителей. Мы готовимся к интересной игре, – передает слова тренера пресс-служба клуба.

Также Шаронов отметил, что команда не поменяла свою философию и тренируется так же. А последние матчи были неудачные только в плане счета на табло. Но, по словам тренера, это часть футбола, и «Рубин» исправляет недочеты, чтобы выигрывать.

– Чемпион страны, но готовимся спокойно, как и ко всем командам, – также прокомментировал подготовку к матчу защитник «Рубина» Константин Плиев.

Казанцы встретятся «Зенитом» 21 сентября, игра начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU