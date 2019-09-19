2019-09-19T18:08:14+03:00
Спорт

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов перед игрой с «Зенитом»: Мы исправляем недочеты, чтобы выигрывать

Встреча состоится 21 сентября
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Роман Шаронов.Роман Шаронов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

На открытой тренировке перед игрой с петербургским «Зенитом» тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как команда готовится к игре.

– У нас определенный процесс. Мы разбираем свои тренировки, информацию по «Зениту». В таком контексте мы ставим работу. Исходя из их финансовых условий и тех турниров, где они играют, команда обладает очень хорошим составом, хорошими набором исполнителей. Мы готовимся к интересной игре, – передает слова тренера пресс-служба клуба.

Также Шаронов отметил, что команда не поменяла свою философию и тренируется так же. А последние матчи были неудачные только в плане счета на табло. Но, по словам тренера, это часть футбола, и «Рубин» исправляет недочеты, чтобы выигрывать.

– Чемпион страны, но готовимся спокойно, как и ко всем командам, – также прокомментировал подготовку к матчу защитник «Рубина» Константин Плиев.

Казанцы встретятся «Зенитом» 21 сентября, игра начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане установили размер платы за детский сад на 2020 год
В Татарстане задержали пропагандиста ИГИЛ*
В Набережных Челнах мужчина попался на краже водки и заявил, что у него эрекция
В Чебоксарах с высоты упал и погиб рабочий: возбуждено уголовное дело
В рейтинг самых редких имен Казани прошлой недели попали: Теона, Урал и Вселенна-Весна
В Татарстане полицейские поймали наркомана-«рыболова»
В Марий Эл ищут мужчину, который пропал больше месяца назад
Матч «Ак Барса» с «Нефтехимиком» станет 800-м для Зарипова за казанцев
С 1 октября 2019 года в Чувашии зарплата бюджетников повысится на 4,3%
В Казани у Следственного комитета Татарстана появится новое здание
Президент Татарстана назначил нового главу Минземимущества республики
Казань вошла в топ городов России по подготовке специалистов в IT-сфере
В Чебоксарах построят новую дорогу за 242 миллиона рублей
Матч «Рубина» с «Зенитом» начнется с минуты молчания в память о Фернандо Риксене
«Открывай кассу или зарежу!»: в Татарстане грабитель с арматурой едва не убил продавщицу из-за 10 000 рублей
В Казани на улице Университетская появится новая платная парковка
Жителя Чувашии, который надругался над дочерью племянницы, приговорен к 13 годам колонии
23 сентября в Новочебоксарске начнется отопительный сезон 2019/2020
В Казани прокуратура требует выделить автобус для школьников ЖК «Салават Купере»
Глава Ютазинского района Татарстана Рустем Нуриев покинул свой пост
Фонд «Ярдэм» подвел итоги проекта «Видеть и слышать сердцем»
В Татарстане пожарные спасли 14,5 тысяч утят