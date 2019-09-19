С 1 октября 2019 года в Чувашии зарплата бюджетников повысится на 4,3%

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-19T16:19:10+03:00

При повышении размеры зарплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С 1 октября 2019 года в Чувашии на 4,3% повысится заработная плата работников госучреждений республики. Соответствующий проект постановления уже появился на портале правовых актов региона.

При этом, мало того, что оклады бюджетников Чувашии станут больше, так еще при повышении их зарплат цифру будут округлять до целого рубля в сторону увеличения.

- Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств республиканского бюджета Чувашии, - отмечается в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU