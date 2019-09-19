2019-09-19T16:19:10+03:00
Экономика

С 1 октября 2019 года в Чувашии зарплата бюджетников повысится на 4,3%

Проект соответствующего постановления уже в открытом доступе
Алина ГАБДУЛИНА
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При повышении размеры зарплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличенияПри повышении размеры зарплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличенияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 1 октября 2019 года в Чувашии на 4,3% повысится заработная плата работников госучреждений республики. Соответствующий проект постановления уже появился на портале правовых актов региона.

При этом, мало того, что оклады бюджетников Чувашии станут больше, так еще при повышении их зарплат цифру будут округлять до целого рубля в сторону увеличения.

- Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств республиканского бюджета Чувашии, - отмечается в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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