В Казани у Следственного комитета Татарстана появится новое здание
У Следственного комитета Татарстана в Казани появится новое здание. Оно будет построено на участке ограниченном улицами Губкина, 2-й Азинской, Аграрной и Космонавтов. А предназначено для экспертно-криминалистического подразделения. Соответствующая информация опубликована в очередном сборнике документов мэрии города.
Помимо здания Следственного комитета Татарстана, внутри квартала на территории площадью более 299 тысяч квадратных метров появятся детсад, школа, поликлиника, аптека, библиотека, кафе, несколько магазинов и отделений банков, паркинги и многоэтажный дом.
ИСТОЧНИК KP.RU