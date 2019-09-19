В Казани у Следственного комитета Татарстана появится новое здание

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-19T15:59:42+03:00

Оно будет предназначено для экспертно-криминалистического подразделения

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У Следственного комитета Татарстана в Казани появится новое здание. Оно будет построено на участке ограниченном улицами Губкина, 2-й Азинской, Аграрной и Космонавтов. А предназначено для экспертно-криминалистического подразделения. Соответствующая информация опубликована в очередном сборнике документов мэрии города.

Помимо здания Следственного комитета Татарстана, внутри квартала на территории площадью более 299 тысяч квадратных метров появятся детсад, школа, поликлиника, аптека, библиотека, кафе, несколько магазинов и отделений банков, паркинги и многоэтажный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU