«Открывай кассу или зарежу!»: в Татарстане грабитель с арматурой едва не убил продавщицу из-за 10 000 рублей
В поселке Дубровка Зеленодольского района вечером неизвестный ограбил магазин. По словам продавщицы, в помещение зашел мужчина, лицо которого было закрыто шарфом. В обеих руках он держал железные прутья арматуры.
Злоумышленник подбежал к девушке, повалил ее на пол и крикнул: «Давай деньги!». Продавщица от испуга закрыла глаза и тут же получила несколько ударов в грудь и живот.
Она открыла глаза и увидела, что налетчик уже держит в руке большой нож, который использовался в магазине. Грабитель крикнул: «Открывай кассу или зарежу!». Девушка все сделала. Мужчина забрал 10 000 рублей, несколько пачек сигарет и скрылся. После этого продавщица тут же нажала на тревожную кнопку.
Прибывшие на место преступления полицейские просмотрели все записи видеокамер, установленных в магазине, а также опросили свидетелей и очевидцев.
- В результате был установлен и задержан ранее судимый нигде неработающий 22-летний житель Зеленодольска, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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