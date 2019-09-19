2019-09-19T14:05:56+03:00
Происшествия

«Открывай кассу или зарежу!»: в Татарстане грабитель с арматурой едва не убил продавщицу из-за 10 000 рублей

После того, как девушку избили, она отдала деньги налетчику
Олег ЛУГОВОЙ
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Вскоре грабитель был задержан. Им оказался безработный житель Зеленодольска.Вскоре грабитель был задержан. Им оказался безработный житель Зеленодольска.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В поселке Дубровка Зеленодольского района вечером неизвестный ограбил магазин. По словам продавщицы, в помещение зашел мужчина, лицо которого было закрыто шарфом. В обеих руках он держал железные прутья арматуры.

Злоумышленник подбежал к девушке, повалил ее на пол и крикнул: «Давай деньги!». Продавщица от испуга закрыла глаза и тут же получила несколько ударов в грудь и живот.

Она открыла глаза и увидела, что налетчик уже держит в руке большой нож, который использовался в магазине. Грабитель крикнул: «Открывай кассу или зарежу!». Девушка все сделала. Мужчина забрал 10 000 рублей, несколько пачек сигарет и скрылся. После этого продавщица тут же нажала на тревожную кнопку.

Прибывшие на место преступления полицейские просмотрели все записи видеокамер, установленных в магазине, а также опросили свидетелей и очевидцев.

- В результате был установлен и задержан ранее судимый нигде неработающий 22-летний житель Зеленодольска, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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