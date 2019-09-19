23 сентября в Новочебоксарске начнется отопительный сезон 2019/2020
В понедельник, 23 сентября, в Новочебоксарске начнется отопительный сезон 2019/2020. Такое постановление накануне подписала глава администрации города Ольга Чепрасова. Причем первыми тепло почувствуют именно в социальных объектах
- Рекомендовать филиалу «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», ОСП «Новочебоксарские тепловые сети», МУП «Коммунальные сети Новочебоксарска» начать циркуляцию теплоносителя в магистральных и внутриквартальных тепловых сетях города с 23 сентября 2019 года, с первоочередной подачей тепла в объекты социальной сферы, - написано в документе.
Руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья, в свою очередь, попросили обеспечить своевременный прием тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU