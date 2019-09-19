2019-09-19T13:04:00+03:00
Общество

23 сентября в Новочебоксарске начнется отопительный сезон 2019/2020

Такое постановление накануне подписала глава администрации города Ольга Чепрасова
Алина ГАБДУЛИНА
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Руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья, в свою очередь, попросили обеспечить своевременный прием теплаРуководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья, в свою очередь, попросили обеспечить своевременный прием теплаФото: Олег ЗОЛОТО
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В понедельник, 23 сентября, в Новочебоксарске начнется отопительный сезон 2019/2020. Такое постановление накануне подписала глава администрации города Ольга Чепрасова. Причем первыми тепло почувствуют именно в социальных объектах

- Рекомендовать филиалу «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», ОСП «Новочебоксарские тепловые сети», МУП «Коммунальные сети Новочебоксарска» начать циркуляцию теплоносителя в магистральных и внутриквартальных тепловых сетях города с 23 сентября 2019 года, с первоочередной подачей тепла в объекты социальной сферы, - написано в документе.

Руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья, в свою очередь, попросили обеспечить своевременный прием тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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