2019-09-19T18:52:48+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах мужчина попался на краже водки и заявил, что у него эрекция

Это была его четвертая попытка за день [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В Набережных Челнах мужчина попытался украсть бутылку водки из продуктового магазина. Однако на кассе он был остановлен. На место была вызвана охранник группы быстрого реагирования одной из частных фирм.

Когда он прибыл на место происшествия, злоумышленник попытался начать драку, но был быстро был прикован наручниками к трубе. Правда, на этом все не закончилось. Мужчина неожиданно заявил, что у него эрекция. Чтобы не терять зря время он предложил присутствующим удовлетворить его. Однако вместо этого задержанный был передан приехавшим полицейским.

В Набережных Челнах мужчина попался на краже водки и заявил, что у него эрекция. Автор: ЧОП "Дельта".

Как оказалось, это была уже четвертая его кража за день в этом магазине. В трех предыдущих случаях продавцы никак не могли поймать вора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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