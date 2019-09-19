2019-09-19T12:47:03+03:00
Общество

В Казани прокуратура требует выделить автобус для школьников ЖК «Салават Купере»

87 детей комплекса вынуждены учиться в поселке Залесный
Алина ГАБДУЛИНА
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Местные власти должны были предусмотреть выделение школе дополнительного автобуса и штатной единицы водителяМестные власти должны были предусмотреть выделение школе дополнительного автобуса и штатной единицы водителяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители казанского ЖК «Салават Купере» обратились в прокуратуру с просьбой о помощи. Дело в том, что в школу №57 в поселке Залесный в новом учебном году было принято 87 детей из этого комплекса. Однако, чтобы попасть на уроки им приходится ежедневно самостоятельно преодолевать расстояние около 3 километров. Вместе с тем известно, что школы должны быть для детей более доступными.

- Местные власти должны были предусмотреть выделение школе дополнительного автобуса и штатной единицы водителя, однако этого сделано не было. В целях защиты прав граждан прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Казани представление, которое находится на стадии рассмотрения, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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