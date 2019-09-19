В Татарстане пожарные спасли 14,5 тысяч утят
Возгорание в частном сельхозкооперативе по разведению утят в поселке Нижние Вязовые в Зеленодольском районе произошел 17 сентября, во вторник. По предварительным данным, в пожарную охрану позвонили очевидцы, которые сообщили, что горит один из корпусов кооператива.
Прибывших на место ЧП пожарных встретили сотрудники предприятия, которые рассказали, что в помещении людей нет, но там находятся молодые утята в количестве 14 530 голов. Птенцов необходимо срочно спасать.
К этому времени выяснили, что горит подстилка для уток - сено. Огонь распространяется по всему помещению.
Пожарные сумели быстро потушить огонь и тем самым спасли утят
- По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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