В Татарстане пожарные спасли 14,5 тысяч утят

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-19T12:01:25+03:00

Произошло возгорание в сельхозкооперативе по их разведению

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Возгорание в частном сельхозкооперативе по разведению утят в поселке Нижние Вязовые в Зеленодольском районе произошел 17 сентября, во вторник. По предварительным данным, в пожарную охрану позвонили очевидцы, которые сообщили, что горит один из корпусов кооператива.

Прибывших на место ЧП пожарных встретили сотрудники предприятия, которые рассказали, что в помещении людей нет, но там находятся молодые утята в количестве 14 530 голов. Птенцов необходимо срочно спасать.

К этому времени выяснили, что горит подстилка для уток - сено. Огонь распространяется по всему помещению.

Пожарные сумели быстро потушить огонь и тем самым спасли утят

- По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU