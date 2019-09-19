2019-09-19T14:52:39+03:00
Экономика

В Чебоксарах построят новую дорогу за 242 миллиона рублей

Она появится в микрорайоне «Университет»
Алина ГАБДУЛИНА
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Победитель тендера будет выявлен посредством аукциона 27 сентября. 1 ноября начнется строительствоПобедитель тендера будет выявлен посредством аукциона 27 сентября. 1 ноября начнется строительство
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В скором времени в Чебоксарах начнется строительство новой дороги за 242 миллиона рублей. Она должна появиться в микрорайоне «Университет» в конце лета 2020 года. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Известно, что деньги на строительство будут выделены сразу из федерального, республиканского и городского бюджетов.

Согласно техническому заданию, там укрепят овраг, переустроят инженерные коммуникации, уложат дорожное покрытие, обустроят площадки и тротуары, установят малые архитектурные формы, наладят наружное освещение и построят ливневки.

Победитель тендера будет выявлен посредством аукциона 27 сентября. 1 ноября начнется строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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