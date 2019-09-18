Территорию Изумрудного озера в Казани очистят от мусора
Мероприятие состоится в субботу
Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:
21 сентября Казань присоединится к республиканской акции «Чистый берег». В этот день горожане очистят территорию одного из самых популярных мест отдыха – озера Изумрудного – оно станет центральной площадкой акции в столице Татарстана.
На мероприятии активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» организуют интерактивную программу, а дайверы Русского географического общества проведут очистку дна водоема.
Отметим, что акция также проходит в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
ИСТОЧНИК KP.RU