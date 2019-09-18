2019-09-18T18:54:41+03:00
Общество

Территорию Изумрудного озера в Казани очистят от мусора

Мероприятие состоится в субботу
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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21 сентября Казань присоединится к республиканской акции «Чистый берег». В этот день горожане очистят территорию одного из самых популярных мест отдыха – озера Изумрудного – оно станет центральной площадкой акции в столице Татарстана.

На мероприятии активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» организуют интерактивную программу, а дайверы Русского географического общества проведут очистку дна водоема.

Отметим, что акция также проходит в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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