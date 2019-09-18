2019-09-18T18:31:39+03:00
Общество

Молодые семьи из Ульяновска получат дополнительные пособия на рождение первенцев

На него смогут претендовать горожане с доходом ниже 15550 рублей
Владимир КРУПСКИЙ
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Выплата составит 3 тысячи рублей.Выплата составит 3 тысячи рублей.
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С 1 января 2020 года ульяновским семьям будут выплачиваться дополнительные социальные пособия на первенца. Новая выплата в дополнение к федеральной мере поддержки будет введена по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Выплату в размере трех тысяч рублей смогут получать жительницы региона не старше 25 лет, родившие первенцев. Новое пособие на ребенка будет выплачиваться до достижения им трех лет. Выплату смогут получать женщины, размер среднедушевого дохода членов семьи которых не превышает 15 550 рублей в месяц. Для выполнения социальных обязательств из областного бюджета ежегодно будет выделяться порядка 54 миллиона рублей.

Предоставление выплаты будет осуществляться на детей, которые родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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