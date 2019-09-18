«Это уже боль сегодняшнего дня»: К 40 казанским школам построят дополнительные корпуса

СЕГОДНЯ 18:46 2019-09-18T18:46:25+03:00

В некоторых из них до сих пор нет спортзалов и актовых залов

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При планировании Генплана до 2040 года, довольно серьезно встал вопрос с местами в школах. При планировании необходимого количества мест учитывались наполняемость существующих общеобразовательных учреждений, работа 64 школ в двухсменном режиме и планируемое количество будущих школьников. При условии реализации Генплана в казанских школах появится более 274 тысячи новых мест.

По словам начальника управления образования Ильнара Хидиятова, в ближайшие годы планируется строительство новых школ в микрорайонах, где ситуация с местами для школьников наиболее напряженная – на улицах Бондаренко и Жиганова, а также в «Салават купере».

Количество мест будет увеличиваться благодаря пристроям к существующим школам, отметил начальник Управления образования. Так, в этом году были сданы пристрои к гимназии №93 и к школе «СОлНЦе, ведется строительство дополнительного корпуса школы №165.

Кроме того, завершается разработка проектов 2 корпусов: лицея №26 в Авиастроительном районе и гимназии №18 Приволжского района. Хидиятов пояснил, что сейчас в лицее №26 нет ни спортивного, ни актового зала.

- Это уже боль сегодняшнего дня, - сказал начальник Управления образования.

Гимназия №18, в свою очередь, размещается в здании бывшего детского сада.

Всего в планах строительство 40 таких дополнительных корпусов к действующим школам, - добавил Ильнар Хидиятов.

ИСТОЧНИК KP.RU