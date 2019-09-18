Количество мест в детсадах Казани за 20 лет увеличат в три раза

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-18T17:27:28+03:00

Количество мест в детсадах увеличится примерно на 128 тысяч. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Ожидается, что к 2040 году в столице Татарстана более 183 тысяч детей смогут посещать дошкольные учреждения

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Новый Генплан Казани, рассчитанный до 2040 года, обещает казанцам астрономический рост количества детских садов. Так, в дошкольных образовательных организациях может появиться более 128 тысяч новых мест.

Если на 1 января 2018 года в детсадах Казани насчитывалось 55173 места, то к расчетному сроку в 2040 году их число может увеличиться более чем в 3 раза – до 183584 мест.

Как рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов, наибольшая потребность в местах в дошкольных учреждениях – около 15 тысяч – отмечается в Советском районе: в микрорайонах «Центр», «Азино 1» и «Азино 2».

Потребность в увеличении дошкольных мест более чем на 2 тысячи существует в микрорайонах: «Караваевский 2» Авиастроительного района, «Амирхана-Мусина», «Меридианная-Бондаренко» в Ново-Савиновском районе, «Танкодром», «Дербышки» в Советском районе, «Сыртлановой-Гарифьянова», «Проспект Победы», «Дубравная» Приволжского района. Еще в 22 микрорайонах города существует потребность в увеличении дошкольных мест на 1000 по микрорайону.

- С учетом этих данных мы формируем программу строительства детских садов. На 2020-2021 годы запланировано 20 новых учреждений на более чем 4,5 тыс. дошкольных мест, – рассказал Ильнар Хидиятов.

ИСТОЧНИК KP.RU