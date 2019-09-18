2019-09-18T17:27:28+03:00
Общество

Количество мест в детсадах Казани за 20 лет увеличат в три раза

Ожидается, что к 2040 году в столице Татарстана более 183 тысяч детей смогут посещать дошкольные учреждения
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Количество мест в детсадах увеличится примерно на 128 тысяч.Количество мест в детсадах увеличится примерно на 128 тысяч.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Новый Генплан Казани, рассчитанный до 2040 года, обещает казанцам астрономический рост количества детских садов. Так, в дошкольных образовательных организациях может появиться более 128 тысяч новых мест.

Если на 1 января 2018 года в детсадах Казани насчитывалось 55173 места, то к расчетному сроку в 2040 году их число может увеличиться более чем в 3 раза – до 183584 мест.

Как рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов, наибольшая потребность в местах в дошкольных учреждениях – около 15 тысяч – отмечается в Советском районе: в микрорайонах «Центр», «Азино 1» и «Азино 2».

Потребность в увеличении дошкольных мест более чем на 2 тысячи существует в микрорайонах: «Караваевский 2» Авиастроительного района, «Амирхана-Мусина», «Меридианная-Бондаренко» в Ново-Савиновском районе, «Танкодром», «Дербышки» в Советском районе, «Сыртлановой-Гарифьянова», «Проспект Победы», «Дубравная» Приволжского района. Еще в 22 микрорайонах города существует потребность в увеличении дошкольных мест на 1000 по микрорайону.

- С учетом этих данных мы формируем программу строительства детских садов. На 2020-2021 годы запланировано 20 новых учреждений на более чем 4,5 тыс. дошкольных мест, – рассказал Ильнар Хидиятов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территорию Изумрудного озера в Казани очистят от мусора
«Это уже боль сегодняшнего дня»: К 40 казанским школам построят дополнительные корпуса
Молодые семьи из Ульяновска получат дополнительные пособия на рождение первенцев
"Мы лучше других": В Казани живут одни из самых высокомерных людей в стране
20 сентября новые депутаты Госсовета Татарстана тайно выберут спикера
19 сентября в Казани пассажиров общественного транспорта оставят в неведении
Исполком Зеленодольского района Татарстана возглавил Михаил Афанасьев
Жителю Чебоксар грозит до 2 лет лишения свободы за публикацию в интернете интим фото своей знакомой
Генплан Казани 2035: заложено создание 43 новых объектов здравоохранения
18-летнего жителя Чебоксар за гибель бездомного приговорили к колонии строгого режима
В Йошкар-Оле по дороге на работу сотрудник ГИБДД задержал грабителя
Из-за вырубки и продажи деревьев турецкой компании следователи проверяют Минлесхоз Татарстана