Исполком Зеленодольского района Татарстана возглавил Михаил Афанасьев
В Татарстане по итогам прошедших выборов в местный Госсовет во всю идут кадровые перестановки.
Так, на заседании депутатов Совета Лаишевского районе его глава Михаил Афанасьев снял с себя полномочия. Дело в том, что теперь он будет руководить Зеленодольским районом, пока, правда, в статусе и.о. Предыдущий глава – Александр Тыгин, стал депутатом татарстанского парламента и в связи с этим покинул свой пост.
Место же Афанасьева занял опять же в статусе и.о. Ильдус Зарипов, который до этого руководил Тюлячинским районом республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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