Исполком Зеленодольского района Татарстана возглавил Михаил Афанасьев

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-18T16:28:23+03:00

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В Татарстане по итогам прошедших выборов в местный Госсовет во всю идут кадровые перестановки.

Так, на заседании депутатов Совета Лаишевского районе его глава Михаил Афанасьев снял с себя полномочия. Дело в том, что теперь он будет руководить Зеленодольским районом, пока, правда, в статусе и.о. Предыдущий глава – Александр Тыгин, стал депутатом татарстанского парламента и в связи с этим покинул свой пост.

Место же Афанасьева занял опять же в статусе и.о. Ильдус Зарипов, который до этого руководил Тюлячинским районом республики.

ИСТОЧНИК KP.RU