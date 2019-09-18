2019-09-18T16:28:23+03:00
Политика

Исполком Зеленодольского района Татарстана возглавил Михаил Афанасьев

До этого он руководил Лаишевским районом
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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В Татарстане по итогам прошедших выборов в местный Госсовет во всю идут кадровые перестановки.

Так, на заседании депутатов Совета Лаишевского районе его глава Михаил Афанасьев снял с себя полномочия. Дело в том, что теперь он будет руководить Зеленодольским районом, пока, правда, в статусе и.о. Предыдущий глава – Александр Тыгин, стал депутатом татарстанского парламента и в связи с этим покинул свой пост.

Место же Афанасьева занял опять же в статусе и.о. Ильдус Зарипов, который до этого руководил Тюлячинским районом республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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