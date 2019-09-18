Генплан Казани 2035: заложено создание 43 новых объектов здравоохранения

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-18T15:59:44+03:00

Часть из них заменят ветхие здания и корпуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это как круглосуточные стационары, так и поликлиники

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К теме Генплана Казани 2035 вернулась начальник городского управления здравоохранения Гульнара Гайфуллина. На прошедшей в мэрии пресс-конференции она сообщила, что, согласно данному документу, в столице Татарстана должно появится 43 новых объектов здравоохранения.

По словам чиновницы, речь идет о 6 круглосуточных стационаров, 10 поликлиниках, 27 офисах врачей первичной сети в новостройках.

При этом Гайфуллина отметила, что на данный момент в городе из 119 существующих объектов здравоохранения в городе 78 располагаются в жилых домах. Это не позволяет разместить в них специализированное медоборудования, в частности, рентген. Вот и приходится отправлять пациентов из одной поликлиники в другую.

Среди будущих объектов чиновница отметила новую детскую поликлинику в Дербышках, которая будет расположена по адресу: ул.Правды, 20а. Сейчас она на стадии проектирования.

Также подготовлен участок на улице Музыкальная в Кировском районе, где построят поликлинику Горбольницы №2.

В свою очередь, в Ново-Савиновском районе на улице Бичурина построят детскую поликлинику №7.

Другое подобное учреждение, в том числе и для взрослых, появится в ЖК «Весна-2».

Кроме того, в настоящее время уже строится врачебный офис в поселке Константиновка.

Формируется участок для стационара ГАУЗ «Детская городская больница №1» на 600 коек.

А в ЖК «Салават купере» для взрослых и детей хотят построить поликлинику, которая будет также обслуживать жителей близлежащих поселков.

ИСТОЧНИК KP.RU