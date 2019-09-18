В Йошкар-Оле по дороге на работу сотрудник ГИБДД задержал грабителя
Вечером 16 сентября в Йошкар-Оле старшего лейтенанта полиции Сергей Четкарев по дороге на службу остановила женщина. Она рассказала, что на улице Комсомольской к ней подбежал неизвестный мужчина и попытался отобрать сумку.
Сумку женщина не отдала, а злоумышленник попытался скрыться, увидев Четкарева и его подоспевшего напарника. Старший лейтенант догнал его и задержал.
Сотрудник ГИБДД вместе с напарником доставили подозреваемого в грабеже 34-летнего йошкаролинца в отдел полиции.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ведется следствие, - сообщили в МВД республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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