2019-09-18T15:02:48+03:00
Общество

В Йошкар-Оле по дороге на работу сотрудник ГИБДД задержал грабителя

О помощи его попросила женщина
Лика ИСАЕВА
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Сергей Четкарев задержал грабителяСергей Четкарев задержал грабителяФото: МВД по Чувашской Республике
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Вечером 16 сентября в Йошкар-Оле старшего лейтенанта полиции Сергей Четкарев по дороге на службу остановила женщина. Она рассказала, что на улице Комсомольской к ней подбежал неизвестный мужчина и попытался отобрать сумку.

Сумку женщина не отдала, а злоумышленник попытался скрыться, увидев Четкарева и его подоспевшего напарника. Старший лейтенант догнал его и задержал.

Сотрудник ГИБДД вместе с напарником доставили подозреваемого в грабеже 34-летнего йошкаролинца в отдел полиции.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ведется следствие, - сообщили в МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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