В Йошкар-Оле по дороге на работу сотрудник ГИБДД задержал грабителя

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-18T15:02:48+03:00

О помощи его попросила женщина

Изменить размер текста: A A

Вечером 16 сентября в Йошкар-Оле старшего лейтенанта полиции Сергей Четкарев по дороге на службу остановила женщина. Она рассказала, что на улице Комсомольской к ней подбежал неизвестный мужчина и попытался отобрать сумку.

Сумку женщина не отдала, а злоумышленник попытался скрыться, увидев Четкарева и его подоспевшего напарника. Старший лейтенант догнал его и задержал.

Сотрудник ГИБДД вместе с напарником доставили подозреваемого в грабеже 34-летнего йошкаролинца в отдел полиции.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ведется следствие, - сообщили в МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU