"Дрифтанул": в Набережных Челнах трамвай сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-18T13:24:19+03:00

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Дорожный инцидент с участием трамвая произошел в Набережных Челнах. В районе 63 и 65 комплексов вагон, двигавшийся по 10-му маршруту, сошел с рельсов. Фотографии ДТП начали появляться в соцсетях.

Что привело к инциденту, пока не ясно. Пользователи интернета начали предлагать свои варианты. Кто-то винил во всем состояние рельс, кто-то считал, что трамвай "дрифтанул", кто-то предположил, что "водитель что-то забыл купить и решил развернуться", кто-то, что "трамваю не понравилось состояние дороги".

Сколько пассажиров было в трамвае и пострадал ли кто-то из них, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU