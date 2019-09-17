Казанский УНИКС опубликовал эскизы обновленной формы на сезон 2019/20

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-17T15:33:03+03:00

По заверениям клуба, было принято решение по отказу от кардинальной смены имиджа

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Казанский УНИКС в своих официальных аккаунтах в соцсетях опубликовал эскизы обновленной формы на предстоящий сезон.

– В этом году мы отказались от кардинальной смены имиджа и пошли по пути поступательных нововведений. Встречайте обновлённую форму клуба на сезон 2019/20. Прошлогодняя форма милитари остаётся с нами, – говорится в сообщении клуба.

Отметим, ранее УНИКС выиграл «бронзу» на турнире «Оранж Трофи», проходивший в Патрах. Победителем стал участник «Евролиги» «Панатинаикос», в финале обыграв «Прометеус» со счетом 71:69.

ИСТОЧНИК KP.RU