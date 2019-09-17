СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-17T16:10:11+03:00

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В соцсетях появилось видео необычного спасения кота в Муслимовском районе Татарстана. Животное черно-белого окраса на фонарный столб загнала собака. Спуститься вниз по металлическому основанию хвостатый сам не мог. Кот провел наверху оглашая окрестности своим жалобным мяуканием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/732575" frameborder="0"></iframe> В Татарстане кота с фонарного столба сняли при помощи экскаватора.соцсети

Сотрудники предприятия, где расположен тот самый столб устали от кричащего кота и придумали план операции по его спасению. Они подогнали экскаватор, один из рабочих сел в его ковш, который осторожно подняли к самому верху. Но обезумевший от страха кот не сразу дался в руки. Его, оказывающего сопротивление спасителю, с трудом удалось отцепить от столба и осторожно на ковше опустить вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU