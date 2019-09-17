В Татарстане кота с фонарного столба сняли при помощи экскаватора
В соцсетях появилось видео необычного спасения кота в Муслимовском районе Татарстана. Животное черно-белого окраса на фонарный столб загнала собака. Спуститься вниз по металлическому основанию хвостатый сам не мог. Кот провел наверху оглашая окрестности своим жалобным мяуканием.
В Татарстане кота с фонарного столба сняли при помощи экскаватора.соцсети
Сотрудники предприятия, где расположен тот самый столб устали от кричащего кота и придумали план операции по его спасению. Они подогнали экскаватор, один из рабочих сел в его ковш, который осторожно подняли к самому верху. Но обезумевший от страха кот не сразу дался в руки. Его, оказывающего сопротивление спасителю, с трудом удалось отцепить от столба и осторожно на ковше опустить вниз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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