2019-09-17T12:04:22+03:00
Происшествия

Житель Чувашии, развративший в кафе трех девочек, может избежать отсидки в колонии

Вместо этого его хотят отправить на лечение
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «развратные действия, совершенные в отношении двух и более малолетних». Его главным и единственным фигурантом стал 37-летний житель Новочебоксарска.

Так, по версии следствия, 30 марта этого года в одном из кафе столицы Чувашии мужчина начал беседовать с тремя девочками в возрасте от 11 до 13 лет. Во время разговора он предложил детям «совершить в отношении них действия сексуального характера». Мужчину задержали за разврат, но, как оказалось, он может избежать отсидки в колонии.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина не мог и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий, а также руководить ими вследствие из-за хронического психического расстройства, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Он представляет опасность и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Этот вопрос в ближайшее время и рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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