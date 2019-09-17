В Казани иномарка насмерть сбила 70-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-17T11:09:22+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 18.25 возле дома №85а по улице Центрально-Мариупольской в Авиастроительном районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, 70-летняя пенсионерка стала пересекать дорогу вне зоны пешеходного перехода. 26-летний водитель не ожидал появления пешехода на этом участке, и, несмотря на предпринятые им маневры и торможение, он все же сбил женщину.

Пострадавшую с сочетанными травмами доставили в больницу, где она скончалась, сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU