Казанская молодежь каталась в Чебоксары, чтобы воровать продукты

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-17T10:55:30+03:00

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То ли цены в магазинах не утраивают, то ли это «спорт» какой-то. Четверо парней и одна девушка из Казани нашли себе то еще развлечение.

На выходных они всей компанией на машине отправились в Чебоксары. Где только за один день совершили около 10 краж из местных магазинов. Брали с прилавков продукты, выпивку, косметику, бытовую химию и выбегали на улицу мимо касс. Догнать их не удавалось – оказавшись вне магазина, они быстро садились в машину и уезжали.

Во время одной из краж отдыхавший в тот день сотрудник уголовного розыска Чебоксар запомнил номер автомобиля воришек. Эту информацию он передал своим коллегам. И вскоре автомобиль с казанской молодежью остановили сотрудники ГИБДД. Все украденное они нашли в багажнике, который оказался к тому времени практически полон.

- Трое из задержанных молодых людей уже ранее имели проблемы с законом. В отношении всех членов компании возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент проверяется причастность этих молодых людей к другим подобным преступлениям, совершенных, как на территории Чувашии, так и в других регионах России, - сообщили в МВД Чувашии.

К слову, задержанным жителям Казани за серию краж грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU