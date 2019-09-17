2019-09-17T10:22:09+03:00
Происшествия

В Татарстане у рыбаков сломалась лодка и они едва не утонули из-за сильных волн

Мужчин нашли спасатели
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне вечером на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что около Набережных Челнов на реке Кама терпят бедствие два рыбака.

У их лодки сломался мотор, из-за сильных волн они не могли сами добраться до берега, люди могли утонуть.

Спасателям понадобилось около 1,5 часов, чтобы найти рыбаков. Их обнаружили в камышах у СНТ «Весна». Мужчин доставили на берег и передали полицейским, в медпомощи они не нуждались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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