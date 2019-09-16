2019-09-16T17:37:38+03:00
Общество

В Татарстане прохожий спас из горящего дома пенсионеров

Мужчина услышал сигнал пожарного извещателя [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Благодаря пожарному извещателю и случайному прохожему были спасены супруги-пенсионеры из деревни Садиково Алькеевского района Татарстана. В августе этого года в их доме установили тот самый извещатель, а 14 сентября он сообщил хозяевам о начавшемся пожаре.

Вот только 71-летний мужчина самостоятельно передвигаться не мог, а его супруга из-за возраста, а также плохого самочувствия с трудом попыталась выйти и позвать на помощь.

В итоге сигнал извещателя услышал проходивший мимо 28-летний местный житель Григорий Зварич. Он увидел дым над домом, забежал внутрь. Он помог хозяйке выйти из задымленного помещения. Затем вернулся назад и уже на руках вынес ее мужа.

- Григорий Зварич помог вытащить из горящего дома также ценные вещи и документы пенсионеров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пожар начинался с веранды дома. В результате огнем был поврежден само строение и крыша на общей площади 60 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

В администрации Алькеевского района сейчас решают вопрос о поощрении героя.

Фото: Из личного архива героя публикации

Фото: Из личного архива героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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