2019-09-16T18:14:29+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах двух подозреваемых в хищении у банка «Открытие» 37 миллионов рублей отправили под домашний арест

Деньги обналичивали через банкоматы
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что деньги были обналичены благодаря техническому овердрафта через банкоматы.Утверждается, что деньги были обналичены благодаря техническому овердрафта через банкоматы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Набережных Челнах у местного отделения банка «Открытие» было похищено порядка 37 миллионов рублей.

В совершении этого преступления полицейские заподозрили двух мужчин. Их задержали и городской суд на время следствия отправил их под домашний арест сроком на два месяца.

По версии следователей, задержанные фиктивно оформили на простых граждан 141 банковскую карту, которые предусматривали технический овердрафт. Туда злоумышленники перечислили деньги. В результате им удалось незаконно обогатиться с помощью обналичивания средств через местные банкоматы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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