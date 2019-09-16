Решил обогнать и врезался в КАМАЗ: в ДТП погибли отец и его 10-летний сын
Авария с участием отечественной легковушки "Лада Калина" и груженного КАМАЗа произошла на трассе Казань-Чистополь в райцентре Алексеевское в этот понедельник.
По предварительным данным, водитель "Лады" пошел на обгон, но не учел при этом дождливой погоды. В результате его автомобиль, оказавшись на встречке, лоб в лоб столкнулся с большегрузом.
- В результате аварии погиб водитель легковушки и 10-летний мальчик, - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - Ребенок сидел на переднем сидении.
По словам местных жителей, мужчина вез своего сына домой после школьных занятий, при этом отец сел за руль, будучи пьяным.
ИСТОЧНИК KP.RU
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