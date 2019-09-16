2019-09-16T15:53:42+03:00
Происшествия

Решил обогнать и врезался в КАМАЗ: в ДТП погибли отец и его 10-летний сын

Авария произошла в татарстанском поселке Алексеевское
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Авария с участием отечественной легковушки "Лада Калина" и груженного КАМАЗа произошла на трассе Казань-Чистополь в райцентре Алексеевское в этот понедельник.

По предварительным данным, водитель "Лады" пошел на обгон, но не учел при этом дождливой погоды. В результате его автомобиль, оказавшись на встречке, лоб в лоб столкнулся с большегрузом.

- В результате аварии погиб водитель легковушки и 10-летний мальчик, - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - Ребенок сидел на переднем сидении.

По словам местных жителей, мужчина вез своего сына домой после школьных занятий, при этом отец сел за руль, будучи пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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