В Набережных Челнах безработный решил выколоть ножом глаз у приятеля

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-16T19:15:10+03:00

Мужчина схватился за нож во время пьяной ссоры. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В прошедшую субботу, 14 сентября, вечером 27-летний безработный выпивал со своим 24-летним приятелем. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. В итоге первый из них схватился за нож и ударил им в правый глаз своего оппонента.

- Потерпевший получил колото-резаное ранение роговицы. Молодой человек был госпитализирован в Республиканскую офтальмологическую больницу Казани, - сообщили в МВД Татарстана.

Также в ведомстве отметили, что подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU