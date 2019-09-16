В Набережных Челнах безработный решил выколоть ножом глаз у приятеля
В прошедшую субботу, 14 сентября, вечером 27-летний безработный выпивал со своим 24-летним приятелем. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. В итоге первый из них схватился за нож и ударил им в правый глаз своего оппонента.
- Потерпевший получил колото-резаное ранение роговицы. Молодой человек был госпитализирован в Республиканскую офтальмологическую больницу Казани, - сообщили в МВД Татарстана.
Также в ведомстве отметили, что подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»