Ограбившему офис микрофинансирования казанцу не помогла конспирация
В полицию Казани обратилась сотрудница одного из местных офисов микрофинансирования. По словам женщины, ее ограбил неизвестный мужчина.
Как удалось установить полицейским по записи с видеокамеры, установленной в помещении, что налетчик перед тем как войти закрыл лицо капюшоном. Мужчина, угрожая сотруднице офиса ножом, забрал из кассы 31 тысячу рублей.
В Казани мужчина, угрожая сотруднице офиса микрофинансирования ножом, обчистил кассу.
Предпринятая конспирация не помогла ему. Личность злоумышленника вскоре установили. Когда 30-летнего жителя Казани задержали, он во всем сознался.
- Полицейские частично изъяли у него похищенные денежные средства. Известно, что в 2013 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина находится под стражей, - сообщили в УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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