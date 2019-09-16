2019-09-16T18:02:22+03:00
Происшествия

Ограбившему офис микрофинансирования казанцу не помогла конспирация

Мужчину все же нашли и задержали [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В полицию Казани обратилась сотрудница одного из местных офисов микрофинансирования. По словам женщины, ее ограбил неизвестный мужчина.

Как удалось установить полицейским по записи с видеокамеры, установленной в помещении, что налетчик перед тем как войти закрыл лицо капюшоном. Мужчина, угрожая сотруднице офиса ножом, забрал из кассы 31 тысячу рублей.

В Казани мужчина, угрожая сотруднице офиса микрофинансирования ножом, обчистил кассу.

Предпринятая конспирация не помогла ему. Личность злоумышленника вскоре установили. Когда 30-летнего жителя Казани задержали, он во всем сознался.

- Полицейские частично изъяли у него похищенные денежные средства. Известно, что в 2013 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина находится под стражей, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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