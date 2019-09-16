В казанском парке имени Урицкого обнаружили множество мертвых голубей
В выходные дни -15 и 16 сентября, жители Московского района столицы Татарстана обнаружили, что в парке отдыха имени Урицкого на земле лежит более десятка мертвых голубей. Тушки птиц были везде - на траве, настилах и в воде.
Сотрудники Госкомитата по биоресурсам Татарстана по факту публикаций в соцсетях об этом проводит проверку и выясняет причины гибели голубей.
Подобный случай уже был в 2014 году, и тогда проведенная проверка показала, что пернатые погибли в результате инфекции и перекорма.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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