2019-09-16T17:26:11+03:00
Происшествия

В казанском парке имени Урицкого обнаружили множество мертвых голубей

Выяснениями причин птичьего мора занимаются сотрудники Госкомитета по биологическим ресурсам Татарстана
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В выходные дни -15 и 16 сентября, жители Московского района столицы Татарстана обнаружили, что в парке отдыха имени Урицкого на земле лежит более десятка мертвых голубей. Тушки птиц были везде - на траве, настилах и в воде.

Сотрудники Госкомитата по биоресурсам Татарстана по факту публикаций в соцсетях об этом проводит проверку и выясняет причины гибели голубей.

Подобный случай уже был в 2014 году, и тогда проведенная проверка показала, что пернатые погибли в результате инфекции и перекорма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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