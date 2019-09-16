В казанском парке имени Урицкого обнаружили множество мертвых голубей

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-16T17:26:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходные дни -15 и 16 сентября, жители Московского района столицы Татарстана обнаружили, что в парке отдыха имени Урицкого на земле лежит более десятка мертвых голубей. Тушки птиц были везде - на траве, настилах и в воде.

Сотрудники Госкомитата по биоресурсам Татарстана по факту публикаций в соцсетях об этом проводит проверку и выясняет причины гибели голубей.

Подобный случай уже был в 2014 году, и тогда проведенная проверка показала, что пернатые погибли в результате инфекции и перекорма.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU