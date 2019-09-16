В Казани во время пожара отравился дымом мужчина

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-16T15:12:08+03:00

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Пожар в квартире на втором этаже дома на улице Академика Глушко в Советском районе столицы Татарстана произошел 16 сентября, в понедельник, в 0.15.

По предварительным данным, из-за нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования загорелась мебель. 51-летний хозяин попытался самостоятельно потушить огонь еще до приезда пожарных.

- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Во время возгорания отравился продуктами горения 51-летний хозяин квартиры.

Пострадавшего на "скорой" увезли в БСМП Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU