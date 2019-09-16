В Казани во время пожара отравился дымом мужчина
Пожар в квартире на втором этаже дома на улице Академика Глушко в Советском районе столицы Татарстана произошел 16 сентября, в понедельник, в 0.15.
По предварительным данным, из-за нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования загорелась мебель. 51-летний хозяин попытался самостоятельно потушить огонь еще до приезда пожарных.
- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Во время возгорания отравился продуктами горения 51-летний хозяин квартиры.
Пострадавшего на "скорой" увезли в БСМП Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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